Panchina Inter, l’incontro con Inzaghi e le voci su Allegri: i dettagli

Sul tavolo, una tentazione non da poco: una ricca offerta proveniente dall' Al-Hilal , club saudita pronto a fare follie per assicurarsi il tecnico. Una proposta che, inevitabilmente, potrebbe far vacillare anche l'allenatore più fedele.

Allegri , profilo di esperienza, è un nome molto caldo anche per la panchina del Milan, che, tramite Igli Tare , nuovo direttore sportivo rossoneri, sta intensificando i contatti per anticipare sia i cugini che il Napoli , club dal quale il tecnico attende un segnale entro fine settimana.

Nonostante le voci e le speculazioni, una cosa è certa: la mente di Simone Inzaghi è, per il momento, totalmente proiettata sulla finale di Champions League. Solo dopo il fischio finale, si potrà iniziare a pensare al Mondiale per Club e alla prossima stagione. Il futuro, per Inzaghi e per l'Inter, è ancora tutto da scrivere.