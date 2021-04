Panchina Fiorentina, gli ex Milan Inzaghi e Gattuso nel mirino / News

Filippo Inzaghi e Gennaro Gattuso, allenatori di Benevento e Napoli, sono finiti nel mirino della Fiorentina. Le ultime

Situazione ancora da definire in casa Fiorentina per quanto riguarda la questione allenatore. L'attuale stagione sottotono ha visto l'esonero di Giuseppe Iachini prima del ritorno in panchina causa dimissioni di Cesare Prandelli. E per il prossimo anno potrebbero esserci ulteriori novità. Secondo quanto riferisce 'La Nazione' Filippo Inzaghi e Gennaro Gattuso sarebbero finiti nel mirino della Viola. Entrambi, protagonisti di una buonissima stagione, sono due profili graditissimi.