Panchina Cosenza, il retroscena: contattato anche Shevchenko / News

Dopo l'esonero di Davide Dionigi, il Cosenza ha ingaggiato William Viali come suo sostituto. Ma attenzione al retroscena Andriy Shevchenko

Dopo un avvio di stagione non esattamente esaltante, il Cosenza ha deciso di esonerare Davide Dionigi per imprimere una svolta decisiva in vista delle prossima partite. Il club calabrese ha sondato diversi candidati prima di affidare la panchina a William Viali. Ma il Cosenza aveva provato anche il colpo ad effetto.