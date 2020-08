ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista di Rai Sport Massimo Paganin ha parlato di Milan in diretta alla trasmissione ‘Maracanà’ su TMW Radio. In particolare ha espresso la propria opinione riguardo la querelle tra i rossoneri ed il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic: “Se il Milan vuole ripartire e costruire, non deve puntare così tanto su Ibrahimovic. Per quanto sia forte, carismatico e importante, le sue richieste di ingaggio sono troppo alte”.

LE PARTI SEMBRANO ESSERE ANCORA DISTANTI DALL’ACCORDO>>>