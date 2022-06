Osimhen spaventa il Napoli: “Mi vogliono all’estero, tutto può succedere”

"Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale. Io scendo in campo sempre per fare il massimo sia con la nazionale che con il mio club. Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo a tutto il resto". Le notizie più importanti della giornata sul Milan >>>