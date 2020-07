Osimhen: “Napoli come Lagos. Mamma e papà saranno orgogliosi”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – È stato ufficializzato, nel pomeriggio odierno, il trasferimento di Victor Osimhen, classe 1998, dal Lille al Napoli.

Il bomber nigeriano, ex Wolfsburg e Charleroi, ha firmato un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Una volta giunta l’ufficialità dell’operazione, Osimhen ha voluto commentare la sua nuova tappa professionale intervenendo sul proprio account ufficiale del popolare social network ‘Twitter‘.

"Non vedo l'ora di indossare questa maglia iconica – ha postato Osimhen -, grazie per il caloroso benvenuto. Napoli è come Lagos. Mamma e papà saranno certamente orgogliosi".

