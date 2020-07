Calciomercato Napoli – Ufficiale: preso Osimhen. Cifre e dettagli dell’affare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Come annunciato in un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web e diffuso anche sui canali social, il Napoli ha finalmente concluso l’acquisto di Victor Osimhen, classe 1998, centravanti nigeriano che, nell’ultima stagione, con la maglia del Lille, aveva segnato 18 gol e fornito 6 assist in 38 gare tra Ligue 1, Champions League e coppa nazionale.

Osimhen, che arriva al Napoli a titolo definitivo dai francesi, secondo indiscrezioni ha firmato un contratto di cinque stagioni, fino al 30 giugno 2025, per un ingaggio di 4,5 milioni di euro netti a stagione. Nell’operazione, costata al club presieduto da Aurelio De Laurentiis ben 50 milioni di euro, più 7 di bonus (fonte ‘Sky Sport‘), anche il cartellino del portiere greco Orestis Karnezis, che passa al Lille.

Osimhen, che in carriera ha indossato anche le maglie di Wolfsburg in Germania e Charleroi in Belgio, nel recente passato era stato seguito anche dal Milan.

