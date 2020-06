Neuville: “Rangnick? Da quello che so non vuole più allenare …”

CALCIOMERCATO MILAN – Lo svizzero Oliver Neuville, classe 1973, ex attaccante di Servette, Tenerife, Hansa Rostock, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach ed Arminia Bielefeld, ha parlato del prossimo arrivo di Ralf Rangnick in rossonero ai microfoni di ‘Radio Sportiva’.

“Rangnick ha fatto molto bene nelle squadre che ha allenato. Se andrà al Milan credo sarà per ricoprire il ruolo di direttore sportivo, da quello che so non vuole più allenare“, ha dichiarato, sicuro, Neuville. QUESTI I DETTAGLI DEL CONTRATTO DI RANGNICK CON IL MILAN DI ELLIOTT >>>