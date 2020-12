Napoli, l’indiscrezione: Llorente liberato gratis? Sì, ma non al Milan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Fernando Llorente è uno dei nomi accostato al Milan per gennaio, dal momento che i rossoneri potrebbero intervenire alla ricerca di un vice Ibrahimovic per il reparto offensivo. Ma secondo quanto riportato dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, che segue da vicino gli sviluppi del club partenopeo, il Napoli potrebbe liberare l’attaccante spagnolo gratuitamente solo ad una squadra italiana di medio livello (la Sampdoria ha mostrato un interesse) e non alle big in quanto andrebbe a rinforzare una diretta concorrente in classifica. Calciomercato Milan, avanza il jolly Mohamed Simakan. Vai alla news >>>