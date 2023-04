Napoli, De Laurentiis teme per Kvaratskhelia. Summit e blitz ‘americano’

Questa sera, allo stadio Maradona, ci sarà la partita di ritorno tra Napoli e Milan , valida per i quarti di Champions League. I partenopei dovranno rimontare il gol di svantaggio risultato della partita d'andata a San Siro. Spalletti ritrova Osimhen e punterà sulla sua stella Kvaratskhelia . Ecco le utlime su un possibile rinnovo del partenopeo.

Napoli, le ultime sul rinnovo di Kvara

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe incontrato l'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jujeli, negli Stati Uniti. I partenopei vorrebbero trattenere a tutti i costi l'esterno georgiano, offrendogli il rnnovo e l'adeguamento di stipendio. La volontà del Napoli sarebbe quella di muoversi il prima possibile, soprattutto per le sirene dei top club europei. D'altronde, l'esterno, è stato uno dei giocatori più decisivi in Serie A e anche in Europa.