Napoli, Conte ha 200 milioni di motivi per rimanere. Allegri attende, ma non troppo

De Laurentiis non vuole commettere lo stesso errore del passato, da Spalletti a Rudi Garcia, e prova ad anticipare tutti, bloccando l'allenatore livornese con una proposta biennale da 6 milioni di euro. Questo, però, non vuol dire aver perso ogni speranza per Conte. Il presidente azzurro ha parlato di investimenti da ben 200 milioni, senza dimenticare le voci che vorrebbero Kevin De Bruyne a ormai un passo dal Napoli. Ecco, dunque, che Antonio Conte possiede tanti motivi per rimanere in azzurro, circa 200 milioni come detto, e la sua permanenza favorirebbe l'arrivo di Allegri su un'altra panchina, quella del Milan.