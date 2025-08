Moretto: “Thiaw continua ad essere un obiettivo de Newcastle, ma…”

Mercato Milan, Moretto: "Allegri, ad oggi, vorrebbe tenere Thiaw ma..."

"Malick Thiaw continua ad essere un obiettivo de Newcastle. Milan e Como avevano trovato un accordo a 25 milioni di euro nelle scorse settimane, ma il tedesco non accettò il trasferimento perchè la sua priorità era ed è restare al Milan. Se proprio deve andare via, il giocatore ha sempre detto di voler andare in un club che gioca la Champions League. Il Newcastle sta cercando un difensore centrale: il primo obiettivo era Scalvini, ma il muro dell'Atalanta ha portato gli inglesi a mettere in stand-by la trattativa. Il Newcastle si sta guardando intorno e un vecchio pupillo già trattato in passato è Thiaw. Il club inglese è tornato ad informarsi sul tedesco. Ad oggi non c'è ancora un'offerta, ma il Newcastle sta cercando di capire le condizioni di uscita del tedesco.