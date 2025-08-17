Moretto: “Pista Flamingo non confermata, Milan concentrato solo sull’attaccante”

Ora i rossoneri sono focalizzati solo sull'attaccante. Hojlund è un'opzione, ma non è l'unico nome, resistono altre candidature come Embolo. Ad oggi comunque non risulta che il Milan possa andare su Flamingo del PSV".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Il giornalista Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha trattato il mercato del Milan, focalizzandosi in particolare sui settori della difesa e dell'attacco. Ecco, di seguito, le sue parole:
"Negli ultimi giorni, è stato accostato al Milan il difensore centrale del PSV Ryan Flamingo, 22 anni, un grande prosspetto, ma come vi ho già raccontato non mi risulta questa pista, così come non mi risulta che il Milan stia cercando un altro difensore centrale dopo De Winter.
Ora i rossoneri sono focalizzati solo sull'attaccante. Hojlund è un'opzione, ma non è l'unico nome, resistono altre candidature come Embolo. Ad oggi comunque non risulta che il Milan possa andare su Flamingo del PSV".
© RIPRODUZIONE RISERVATA