Moretto: “Pista Flamingo non confermata, Milan concentrato solo sull’attaccante”

Il giornalista Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha trattato il mercato del Milan

Il giornalista Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha trattato il mercato del Milan, focalizzandosi in particolare sui settori della difesa e dell'attacco. Ecco, di seguito, le sue parole:

Moretto su Flamingo: "Non mi risulta. Ora è priorità l'attaccante: occhio non solo a Hojlund"

"Negli ultimi giorni, è stato accostato al Milan il difensore centrale del PSV Ryan Flamingo, 22 anni, un grande prosspetto, ma come vi ho già raccontato non mi risulta questa pista, così come non mi risulta che il Milan stia cercando un altro difensore centrale dopo De Winter.