Moretto: “Il Milan sta lavorando anche su altre piste, oltre a Hojlund”

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione dell'attacco del Milan.
Nel corso di un'intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione dell'attacco del Milan.

Milan, Hojlund non è l'unica opzione: il retroscena di Moretto

"Ad oggi non ci risultano contatti per Kean. Ci risulta che il Milan continua a lavorare sulla pista Hojlund ma non c'è ancora un accordo col calciatore, che è vero che ha dato un'apertura ad ascoltare la proposta rossonera. Ma tutt'ora il calciatore continua a chiedere un trasferimento a titolo definitivo. Hojlund sarà impegnato in questo weekend di Premier League, vediamo se lo United lo utilizzerà o meno ma credo che a partire dalla prossima settimana il Milan capirà se potrà arrivare a Hojlund o meno. Il Milan sta comunque lavorando anche su altre piste, sebbene quella per Hojlund sia la più concreta. Ma non l'unica"

