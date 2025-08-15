Nel corso di un'intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione dell'attacco del Milan.
CALCIOMERCATO MILAN
Moretto: “Il Milan sta lavorando anche su altre piste, oltre a Hojlund”
Milan, Hojlund non è l'unica opzione: il retroscena di Moretto—
LEGGI ANCHE: Athekame al Milan: un terzino per il futuro, ma con il presente da conquistare
"Ad oggi non ci risultano contatti per Kean. Ci risulta che il Milan continua a lavorare sulla pista Hojlund ma non c'è ancora un accordo col calciatore, che è vero che ha dato un'apertura ad ascoltare la proposta rossonera. Ma tutt'ora il calciatore continua a chiedere un trasferimento a titolo definitivo. Hojlund sarà impegnato in questo weekend di Premier League, vediamo se lo United lo utilizzerà o meno ma credo che a partire dalla prossima settimana il Milan capirà se potrà arrivare a Hojlund o meno. Il Milan sta comunque lavorando anche su altre piste, sebbene quella per Hojlund sia la più concreta. Ma non l'unica"
© RIPRODUZIONE RISERVATA