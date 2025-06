Moretto: “Il Milan blocca Milinkovic-Savic: rapporti eccellenti tra le parti”

Il Milan blocca Milinkovic-Savic, che ha una clausola di 20 milioni col Torino. C'è un ottimismo tra le parti, in attesa di Maignan.

Queste le parole del giornalista sportivo Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, sulla recentissima trattativa del Milan per Milinkovic-Savic: "Il Milan sa che potrebbe perdere Maignan a zero. Bisogna vedere se la strategia del Milan cambierà e accetteranno questi 15 milioni oppure no. La proposta del Chelsea è diversa rispetto alla richiesta del Milan di qualche giorno fa. La notizia che vi posso dare oggi sicura è che il Milan ha bloccato Vanja Milinkovic-Savic del Torino.