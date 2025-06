Moretto: “Il Boca Juniors chiude per Pellegrino del Milan: le cifre”

Pellegrino, con il Milan, ha giocato pochi minuti, esattamente 68' in Napoli-Milan 2-2 del 29 ottobre 2023. Quindi, un prestito alla Salernitana e poi, sempre a titolo temporaneo, il ritorno in patria, per indossare la maglia del Club Atlético Huracán. Ora Pellegrino è destinato a rimanere in Argentina.