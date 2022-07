Monza, Berlusconi e Galliani scatenati: primi contatti per Cavani / News

Monza sempre più scatenato sul mercato: non solo Mauro Icardi e Paulo Dybala, contatti anche per Edinson Cavani! Le ultime news

Dopo la prima, storica, promozione in Serie A, il Monza non vuole limitarsi ad una salvezza tranquilla, ma punta a costruire una squadra altamente competitiva. In tal senso gli acquisti di Matteo Pessina, Stefano Sensi e Andrea Ranocchia, ad esempio, conferiscono ai biancorossi qualità ed esperienza. Ma non è certamente finita qui, perché Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno intenzione di regalare ai propri tifosi un colpo di teatro in attacco.