Mondiali e contratto: Milan, Leao si risparmia? I numeri dicono che…

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao , attaccante del Milan , visto che il portoghese classe 1999 non sta vivendo di certo un buon momento di forma. Il che è un male, visto che il rendimento offensivo dei rossoneri di Stefano Pioli , in questa annata più che mai, sembra legato ai guizzi del nativo di Almada.

Il quotidiano torinese ha evidenziato come, finora, in stagione Leao abbia giocato male in quattro partite nello specifico e in tutte le circostanze il Diavolo non ha colto i tre punti. Il numero 17 rossonero, infatti, aveva steccato in Atalanta-Milan 1-1, Sassuolo-Milan 0-0, Torino-Milan 2-1 e, per ultima, la trasferta allo 'Zini' contro la Cremonese (0-0). Che partisse dall'inizio o che entrasse dalla panchina, come accaduto martedì sera.