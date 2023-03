Calciomercato Milan – Zaniolo vuole l’Italia: occhio alla Juventus

Come riportato da SporMediaset, la volontà di Nicolò Zaniolo sarebbe quella di tornare in Italia con Juventus e Milan rimangono alla finestra

Come riportato da Claudio Raimondi, ai microfoni di SportMediaset, Nicolò Zaniolo vorrebbe tornare in Serie A. Sul trequartista italiano vi sarebbero gli occhi del Milan, già precedentemente interessato prima che il classe '99 si trasferisse in Turchia con il Galatasaray, definita come una destinazione ben gradita dallo stesso.