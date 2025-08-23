Milan, Zancan: “Boniface può giocare ad alti livelli, ma Gimenez…”

Milan, Zancan promuove il colpo Boniface però non ha dubbi: Gimenez merita di essere il titolare. Ecco le sue parole.

Intervenuto in diretta a Sky Sport, il giornalista Federico Zancan ha parlato dell'imminente arrivo di Victor Boniface e della possibile alternanza con Santiago Gimenez . Di seguito le sue parole

"Sappiamo che le nostre squadre non possono mettere 50-60 milioni di euro per i colpi sul mercato: Boniface può essere un’opportunità. È fisico e può giocare ad alti livelli. Ma almeno all’inizio la maglia da titolare la merita Santiago Gimenez che ha dimostrato di saper giocare ad alti livelli".