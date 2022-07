Milan, primi lampi di Yacine Adli: personalità e duttilità al servizio di Pioli

Yacine Adli si è presentato al Milan e lo ha fatto nel migliore dei modi. Primi lampi in allenamento per il duttile centrocampista francese

Renato Panno

Nella giornata di ieri, dopo la vittoria dello scudetto, il Milan si è ritrovato in quel di Milanello per preparare la stagione 2022/2023. Una squadra imbottita di calciatori giovani e che attende la maggior parte dei suoi interpreti, ancora impegnati in vacanza visti gli impegni in Nations League. Nel frattempo Yacine Adli si è calato nella sua nuova realtà dopo una anno di prestito al Bordeaux e lo ha fatto in maniera ideale.

Primi lampi di Adli

Come sottolinea 'Gazzetta.it' se il buongiorno si vede dal mattino, allora Adli è destinato a trovare spazio nel Milan che verrà. È altrettanto vero, però, che non bisogna entusiasmarsi troppo per qualche bella giocata in allenamento. È giusto però evidenziare il talento oggettivo di questo ragazzo e una personalità non indifferente. Guizzi, tocchi di prima e giocate di tacco per un classe 2000 che si presenta nella squadra Campione d'Italia dopo aver assistito alla retrocessione in Ligue 2 del Bordeaux. Non una cosa da poco.

Duttilità

La sua annata personale, infatti, non è andata in linea con quella del Bordeaux. Tecnica e leadership sono emersi ugualmente. Ma adesso è tempo di voltare pagina e capire in che modo migliorare questo Milan. Stefano Pioli è in attesa di capire la giusta collocazione in campo per assecondare le sue qualità, ma nel corso della sua pur breve carriera ha già dimostrato di saper fare parecchie cose. E potrebbe farlo sia a centrocampo che sulla trequarti. Ci sarà tempo per scoprilo, ma se il buongiorno di vede dal mattino... Centrocampo, ecco chi piace al Milan. Le ultime news di mercato >>>