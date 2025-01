Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 22 gennaio 2025. E non potrebbe essere altrimenti, visto che si vivono giorni caldissimi, tanto sul fronte delle entrate quanto su quello delle uscite. Il Diavolo di Sérgio Conceição necessita di rinforzi e i dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović stanno facendo di tutto per accontentare le esigenze dell'allenatore. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti sul tema finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA