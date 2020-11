Milan-Verona, Lovato osservato speciale in chiave mercato / News

Milan-Verona, Lovato osservato speciale

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Milan-Verona, match valido per la 7^ giornata di Serie A, per i rossoneri sarà l’occasione dell’immediato riscatto dopo il pensante ko contro il Lille. C’è il primato in classifica da custodire, ma per la dirigenza del Diavolo ci sarà un altro importante compito. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’ la sfida di questa sera a San Siro servirà anche a visionare da vicino Matteo Lovato, difensore scaligero classe 2000. Paolo Maldini e Frederic Massara sempre con le antenne dritte in ottica mercato.

