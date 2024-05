Milan, Bonera segue la Juventus Next Gen: ecco il possibile motivo

Il Milan potrebbe presto creare una nuova squadra, ovvero l' Under 23 che dovrebbe partecipare al prossimo campionato di Serie C . In panchina dovrebbe sedersi Daniele Bonera, ex difensore del Milan e attuale assistente di Stefano Pioli. Nicolò Schira, esperto di calciomercato , rivela le possibili mosse del rossonero.

"Continua la fase di studio della Serie C per Daniele Bonera: il futuro tecnico del Milan Under 23 stasera è al Moccagatta di Alessandria per seguire la sfida tra Juventus NextGen e Carrarese". Schira poi parla del possibile motivo della presenza di Bonera: "I rossoneri stanno infatti cercando elementi di categoria per arricchire la futura rosa".