Milan, un vecchio obiettivo in difesa è vicinissimo ad un club inglese

Il Milan potrebbe cambiare tanto in estate, in ogni reparto. Si parla in queste ore di Maignan, Theo, Leao, ma diamo anche uno sguardo alla difesa. Andrea Longoni ha detto nella giornata di oggi sul suo canale YouTube, "Milan Hello", che Tomori potrebbe essere sacrificato in questa sessione di calciomercato per rinfrescare la difesa.