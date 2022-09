Milan, ufficiale il rinnovo di Krunic: la sua storia in rossonero

Rade Krunic ha prolungato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025. Arrivato in sordina, si è sempre rivelato molto utile

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha rinnovato in giornata il suo contratto con il club rossonero. Il precedente accordo tra il Nazionale bosniaco e la società di Via Aldo Rossi sarebbe scaduto il 30 giugno 2024. Stamattina, però, è arrivato il prolungamento (con aumento di stipendio) per una stagione, fino al 30 giugno 2025.

Un riconoscimento importante per Krunic, arrivato al Milan quasi in sordina, nell'estate 2019, acquistato per 8 milioni di euro dall'Empoli. Seguito in tutta la stagione precedente da Paolo Maldini e Zvonimir Boban, che ne avevano apprezzato le doti di mezzala capace di andare spesso in gol (5 gol e 6 assist in 33 partite di Serie A con l'Empoli nel 2018-2019), il suo ingaggio ha rappresentato un po' una sorpresa.

All'epoca, infatti, Krunic era seguito da Genoa e Torino e proprio uno di questi due club sembrava essere la sua destinazione più probabile. Alla fine, il Milan, con la classe e l'eleganza dimostrata nella trattativa da Boban e Maldini (parole del Presidente dei toscani, Fabrizio Corsi), strappò il cartellino di Krunic a rossoblu e granata.

La sua prima stagione in rossonero, la 2019-2020, non è stata buona. Preso per giocare nel centrocampo a tre con Marco Giampaolo, ad ottobre si è ritrovato Stefano Pioli come allenatore. Il quale, in mediana, ha preferito da subito giocare a due (prima con il 4-4-2, poi con il 4-2-3-1). Krunic, quindi, assente in 7 partite per infortunio, ha messo piede in campo solo 18 volte, 15 in Serie A e 3 in Coppa Italia, per soli 709' sul terreno di gioco.

Nell'estate 2020 sembrava dovesse andare via, proprio al Torino, invece il Milan ha voluto confermarlo. E lui, studiando da mediano davanti la difesa con Pioli, ha raddoppiato il numero delle presenze complessive tra campionato, Coppa Italia ed Europa League (38), nonché il minutaggio, salito a 1.422'.

In più, è anche arrivato il suo primo gol con la maglia del Milan, in un'annata dove ha totalizzato 2 reti e 3 assist. È successo esattamente il 22 ottobre 2020, all'inizio di Celtic-Milan 1-3 nel girone di Europa League. Qualche mese più tardi, il 7 marzo 2021, in occasione di Verona-Milan 0-2 al 'Bentegodi' in campionato, il gioiello su calcio di punizione che ogni tifoso del Diavolo ricorda.

Nella stagione 2021-2022, quella che ha portato al 19° Scudetto del Milan, per Krunic meno partite tra Serie A, Coppa Italia e Champions League (debutto il 19 ottobre 2021, per pochi minuti, in Porto-Milan 1-0), ovvero 35. Ma più minuti in campo (oltre 1.800), a testimoniare quanto mister Pioli l'abbia trovato sempre più utile nei suoi schemi. Prima alternativa in tanti ruoli.

Quindi, quest'anno, Krunic ha giocato per 84' in Milan-Udinese 4-2 prima di fermarsi per un infortunio muscolare. L'attesa, però, è quasi finita. Dovrebbe tornare a disposizione per Milan-Dinamo Zagabria di mercoledì prossimo in Champions League. Giocarla con un nuovo contratto non potrà che far piacere al bosniaco.