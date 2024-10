Milan, trattativa avanzata per il rinnovo di Maignan: ecco cifre e dettagli

Il Milan sarebbe in trattativa avanzata per il rinnovo di Mike Maignan: ecco tutti i dettagli in merito al possibile prolungamento

Il Milan , oltre ai risultati di campo, continua a tenere alta la concentrazione sulla situazione prolungamenti di contratto e, a tal proposito, uno dei calciatori che potrebbe presto firmare il rinnovo, di cui cominciano ad emergere i dettagli, è Mike Maignan . Il portiere francese, in un primo momento, anche se si parla di diversi mesi fa, aveva rifiutato la proposta iniziale che gli era pervenuta dal club rossonero. In 'Magic Mike', infatti, c'è sempre stata la volontà di percepire un ingaggio da top player, alla Rafael Leao per intenderci. Anche perché ha spesso dimostrato di valerlo e la prova contro il Bayer Leverkusen ne è la prova.

Milan, il rinnovo di Maignan in fase di definizione: ecco cosa manca davvero e i dettagli

A fornire gli ultimi aggiornamenti in merito è il quotidiano 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina. Come riferito, infatti, Mike Maignan e il Milan sono in trattativa avanzata per il prolungamento del rapporto insieme. In particolare si parla di un'intesa di circa 5 milioni di euro più eventuali bonus fino al 30 giugno 2028. Se così fosse il portiere rossonero diventerebbe uno dei più pagati in rosa. Ancora ci sarebbero da limare gli ultimi dettagli per poi procedere con la firma definitiva.