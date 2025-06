Milan, torna Bennacer: Allegri lo valuterà in ritiro. Futuro da scrivere

L'Olympique Marsiglia non eserciterà il diritto di riscatto per il cartellino di Ismaël Bennacer, che farà dunque ritorno al Milan. Il punto

Come riferito da 'gazzetta.it', il Milan si prepara ad abbracciare nuovamente Ismaël Bennacer . Con tutta probabilità, infatti, l' Olympique Marsiglia non eserciterà il diritto di riscatto del suo cartellino a titolo definitivo e, pertanto, il centrocampista franco-algerino classe 1997 farà ritorno a Milanello .

Milan, l'OM non dovrebbe riscattare Bennacer

L'OM, per accordi presi con il Milan nell'ultima sessione invernale di calciomercato, avrebbe dovuto versare al club di Via Aldo Rossi 12 milioni di euro nel caso in cui avesse voluto acquistare Bennacer a titolo definitivo. Ma il giocatore, vincolato anche da uno stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione, in Provenza ha reso davvero poco.