Milan, i tormentoni di mercato del 2022: Renato Sanches, che flop!

E invece così non è stato. L'improvviso interesse del PSG ha fatto ricredere il classe 1997, che ha pensato, forse ingenuamente, di essere designato titolare nella rosa stellare dei parigini. Tra la delusione del Milan , che credeva davvero in lui e gli avrebbe consegnato le chiavi del centrocampo, e la sua contentezza, Sanches alla fine si accasa all'ombra della Tour Eiffel .

Milan, Renato Sanches flop al PSG

A Parigi, però, fino a questo momento le cose non sono andate come sperava Renato Sanches. Il lusitano è andato incontro a un infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per sei incontri. È vero, in questo avvio di Ligue 1, prima della sosta per dare spazio ai Mondiali, aveva collezionato 10 presenze condite da due reti. Ma è altrettanto vero, ed è importante sottolinearlo, che spesso è subentrato a gara in corso.