Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Ecco come Sanches è finito al PSG”

Renato Sanches, a lungo obiettivo di calciomercato del Milan, ha firmato come noto con il PSG. 'L'Équipe' svela com'è andata la trattativa

Daniele Triolo

Renato Sanches, centrocampista portoghese classe 1997, è stato a lungo un obiettivo di calciomercato del Milan. Il club rossonero, come si ricorderà, aveva anche raggiunto un'intesa con il Lille sulla base di 15 milioni di euro, bonus inclusi, per l'approdo dell'ex Bayern Monaco e Benfica alla corte di Stefano Pioli.

Il calciatore, all'inizio, aveva anche dato il suo assenso alla proposta contrattuale del Diavolo. Un accordo fino al 30 giugno 2026 da 3,2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Poi, però, è piombato su di lui il PSG, che ha offerto (oltre che una commissione più alta al suo agente, Jorge Mendes), uno stipendio doppio rispetto a quanto proposto dai rossoneri. Ovvero, ben 6 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Calciomercato Milan: la ricostruzione della trattativa Sanches-PSG

Questo è il motivo per cui Renato Sanches è finito al PSG e non al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Nonostante il giocatore, sui canali ufficiali del club parigino, si sia affrettato a dire di aver scelto i capitolini "per il progetto tecnico". Sanches, nel 3-4-1-2 di Christophe Galtier, che lo aveva già allenato al Lille, ad ogni modo si è ambientato subito. Entrato all'86' di PSG-Montpellier, ci ha messo appena un minuto per andare in gol.

L'edizione odierna del quotidiano 'L'Équipe', però, ha rivelato i retroscena della trattativa tra Lille e PSG per Sanches e, soprattutto, come sia entrato in scena il PSG. È stato Mendes, agente di Sanches, ad approcciare il Lille per conto del PSG (con cui, evidentemente, stava flirtando da un po' di tempo nonostante trattasse il suo assistito con il Milan), portando al club del nord della Francia una prima offerta da 10 milioni di euro.

Proposta che il Lille ha respinto al mittente. Quindi, il PSG ha provato a cambiare le carte in tavola, proponendo 16 milioni di euro al Lille (offerta che, dunque, superava quella del Milan), ma non per una cessione a titolo definitivo, bensì con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Anche quest'ultima offerta respinta dal Lille, che avrebbe dovuto prima rinnovare il contratto di Renato Sanches per poi venderlo.

Nelle settimane successive il direttore sportivo del PSG, Antero Henrique, ha portato avanti le discussioni tra le parti, ma l'affare si è sbloccato quando è intervenuto Nasser Al-Khelaïfi, Presidente del PSG, il quale ha dato il via libera per l'acquisto definitivo del giocatore alle condizioni del Lille: 13 milioni di euro più di 2 di bonus, totale 15 come promesso dai rossoneri. Centrocampo, il Milan segue una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>