Milan, Tomori in sede per firmare il rinnovo fino al 2027 | PM News

Come appreso dalla nostra redazione, Fikayo Tomori, difensore inglese del Milan, è arrivato pochi minuti fa in sede per firmare il rinnovo del contratto fino al 2027. L'ufficialità è attesa a brevissimo.