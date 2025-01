Paganini: “La Juventus vuole andare su un difensore di ruolo come Tomori”

"Zirkzee e Tomori sono i nomi caldi. Sono due profili pronti per gennaio per la Juve. Per Tomori la linea è quella di ricostruire la coppia con Kalulu, poi Zirkzee lo ha saputo valorizzare Motta ed è per questo che lo vorrebbe. Se parli con lo United devi però tirare fuori i soldi, così come per Tomori. per questo la Juve sta cercando operazioni in uscita, vedi Fagioli, per finanziare queste entrate. Frattesi? E' un giocatore di cui conosciamo il valore, sarebbe titolare in qualsiasi squadra, ma all'Inter ci sono degli equilibri da rispettare. Per me difficilmente l'Inter lo farà andare via a gennaio. La Roma sappiamo però che c'è da tempo".