Milan, Tomori è stato riscattato. La gioia del difensore: “Sono rossonero”

Le ultime sul calciomercato del Milan: è ufficiale il riscatto di Tomori dal Chelsea. Ecco la gioia sui social del difensore

La notizia che tutti aspettavano. Fikayo Tomori è a titolo definitivo un giocatore del Milan. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero: " AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive diTomori dal Chelsea FC. Il difensore inglese, dopo aver totalizzato 22 presenze e 1 gol nella stagione appena conclusa, continuerà a vestire la maglia rossonera fino al 30 giugno 2025"-

Felici i tifosi ma anche lo stesso Tomori. Il difensore si è ambientato nel migliore dei modi in Italia e la sua volontà è stata sempre di rimanere in rossonero. A tal proposito l'anglo-canadese ha pubblicato un post su Twitter in cui ha scritto "Sono rossonero". Il tutto unito da i cuori rossoneri. Due parole, ma molto significative, che fanno capire la felicità del difensore.