Milan, tocca già a Giroud: Pioli si affida al suo attaccante | News

Slitta il rientro di Zlatan Ibrahimovic. Tocca già a Olivier Giroud prendersi sulle spalle il Milan nelle prime gare

Milan, tocca già a Olivier Giroud . Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il rientro di Zlatan Ibrahimovic slitta di qualche settimana. Lo staff medico rossonero non vuole correre i rischi, e dunque l'attaccante svedese potrebbe rientrare in Milan-Lazio del 12 settembre. Poi ci sarà il tanto atteso ritorno in Champions League, dove Ibra non vuole assolutamente mancara.

Per questo motivo Giroud diventa fin da subito fondamentale. L'idea di Pioli è quella di farli coesistere, ma il francese è stato acquistato anche e soprattutto per sostituire Ibrahimovic quando non ci sarà. Già in gol contro il Nizza e il Valencia (nella lotteria dei rigori), l'ex Chelsea è rimasto a bocca asciutta contro il Real Madrid. Domani c'è l'ultima amichevole contro il Panathinaikos, ma si inizierà a fare sul serio. Insomma, è già tempo per il Milan di aggrapparsi a Giroud. Il Milan punta tutto su Yacine Adli. Ecco come stanno le cose.