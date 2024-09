Milan, prove di rinnovo con Theo Hernandez: l’incontro e le cifre reali

Nonostante il caso cooling break, per Theo Hernandez si parla addirittura di rinnovo di contratto con il Milan, come se nulla fosse successo e tutto fosse rientrato in tempi record. Come noto, infatti, nel corso del match contro la Lazio, quando l'arbitro Davide Massa ha decretato la pausa per idratarsi, il francese e Rafael Leao, appena entrati, sono rimasti in disparte, dalla parte opposta del campo. Un atto che ha subito fatto storcere il naso a tutti coloro che lo hanno visto. Nonostante ciò i diretti protagonisti hanno subito smentito possibili incomprensioni o rotture all'interno del gruppo e hanno tranquillizzato i tifosi, o almeno ci hanno provato.