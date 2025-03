Milan, si programma il futuro. Allenatore: c’è un nome in ascesa

Come scrive 'Tuttosport', Sergio Conceicao al momento è tranquillo sulla panchina del Milan: la Champions League si è avvicinata e ora dista 6 punti, ora potrà lavorare, almeno fino a fine stagione. La dirigenza rossonera, invece, lavora per il futuro. Si dovrà cercare il nuovo direttore sportivo e poi a domino l'allenatore e le mosse sul calciomercato ( LEGGI QUI ). I candidati sarebbero al momento tre: Tare, Paratici e D'Amico , ma tutto dovrà passare al vaglio di Giorgio Furlani. Ibrahimovic , che ha preso molte scelte in questa stagione, potrebbe fare un passo indietro e tornare ad essere un vero e proprio consulente.

Milan, ora tocca a Furlani! Ibrahimovic: passo indietro? Allenatore: quotazioni a rialzo per...

Resterà un volto del Milan, scrive il quotidiano, ma con meno responsabilità: un ruolo che potrebbe anche non dispiacere all'ex attaccante rossonero. Chiaramente dalla scelta del ds dipenderà anche quella dell'allenatore. La dirigenza sembra indirizzata a puntare su un tecnico italiano e sono tanti i nomi circolati: da Allegri a De Zerbi, passando per Italiano, nome che sarebbe in ascesa, e al duo Conte-Gasperini. Scelte quindi importanti per il Milan, che stavolta non potrà sbagliare.