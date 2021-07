Milan, senti James: “Ho giocato in tutti i campionati, mi manca solo l’Italia”

James Rodriguez, calciatore colombiano dell'Everton, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni: l'ex Real Madrid è accostato al Milan

Intervenuto su Twitch, James Rodriguez ha parlato del suo futuro. Ecco le parole del calciatore dell'Everton, accostato al Milan nelle ultime settimane. "In che campionato vorrei giocare? Vorrei giocare dove mi vogliono. Ho già giocato in tutti i campionati, mi manca l'Italia. La Serie A sarebbe una buona opzione. Non so se succederà in futuro. Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra. Mi manca l'Italia. Sarebbe record, non so quanti giocatori lo hanno fatto, penso pochi". Kessié, Ziyech e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.