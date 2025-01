Milan, senti Giménez: “Ecco cosa ho pensato alla chiamata dei rossoneri”

"Stavo continuando a migliorare, anche se i media non lo volevano ammettere, ma le statistiche parlavano per me. Così arrivò il Nottingham Forest, che fece un’offerta. Il Feyenoord non era convinto e mi chiese cosa volevo fare. Io avevo altri club che mi parlavano e dicevano che avrebbero fatto anche loro delle offerte, così decisi di aspettare. Era arrivato il momento giusto per andare via dopo due anni in cui avevo vinto quasi tutto con la maglia del Feyenoord".