Milan, alla scoperta di Openda: ecco i 9 segreti sull’attaccante belga

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parla di Lois Openda, attaccante in forza al Lens finito nel mirino del Milan. I rossoneri, infatti, durante il mercato estivo molto probabilmente, per non dire sicuramente, acquisteranno un nuovo bomber. Il classe 2000 potrebbe essere il rinforzo ideale per la squadra allenata da Stefano Pioli. Di seguito, ecco alcuni segreti sul suo conto.