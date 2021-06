Milan, Sconcerti: “Ramsey l’uomo ideale per sostituire Calhanoglu”

Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso le pagine del Corriere della Sera, ha parlato del possibile approdo di Ramsey al Milan

Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso le pagine del Corriere della Sera, ha parlato di Galles-Danimarca, ottavo di finale degli Europei. Tra i protagonisti c'è ovviamente anche Aaron Ramsey, che secondo Sconcerti potrebbe essere il nome giusto per il Milan per sostituire HakanCalhanoglu. Ecco cosa ha scritto: "Piccolo spunto di mercato. Ramsey, qui in buona forma, mi sembra l'uomo ideale per sostituire Calhanoglu nel Milan".