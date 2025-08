Nicolò Schira, via X, ha dato un aggiornamento riguardo al momento in cui riprenderanno le trattative per il rinnovo di Maignan con il Milan

Mike Maignan è il portiere titolare e il capitano del Milan. Ciò non cambia con l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri. Anzi, il tecnico toscano da subito ha chiarito di volerlo confermare al centro del progetto tanto da provare a convincerlo a rimanere quando il portiere era in trattative con il Chelsea. Per fortuna Magic Mike non è approdato a Londra e ora è pronto ad affrontare una nuova stagione con i rossoneri. Sarà la quinta stagione al Milan per il numero 16.