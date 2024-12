Pellegatti: “Salah al Milan? Riempirebbe San Siro. Il pensiero…”

Il Milan si prepara a giocare una partita molto complessa. I rossoneri scenderanno questa sera contro un'Atalanta reduce da otto vittorie di fila in Serie A. Una sfida molto difficile per Fonseca e i suoi ragazzi. Carlo Pellegatti , giornalista e tifoso rossonero, ha presentato la sfida sul suo canale YouTube. Non solo, Pellegatti ha parlato di un sogno: Mohamed Salah al Milan. Ecco il suo pensiero.

Milan, Pellegatti: "Perché non prendiamo Salah? Un pensiero indecente"

"Lasciatemi questo pensiero indecente. Ho visto gli highlights del gol di Salah contro il Newcastle. Ebbene, non dovrebbe rimanere al Liverpool. Mi sono detto: perché non lo prendiamo? 32 anni, molto più giovane di Ibrahimovic e Giroud. Riempirebbe San Siro ricordando i grandi acquisti del passato di Silvio Berlusconi. Poi però vado a vedere che è a parametro zero: ingaggio 20 milioni di euro. Mi sono detto: racconterò ai miei amici questo pensiero indecente, che è tornata fantasia quando ho visto il costo. Non è roba da Milan. Ho avuto questo pensiero".