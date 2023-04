Milan, Saelemaekers in grande spolvero: quel retroscena di mercato…

Milan, il retroscena su Saelemaekers

La scorsa estate, come riportato da calciomercato.com, Alexis Saelemaekers, sarebbe stato al centro di diversi rumours di mercato che volevano Eintracht Francoforte e Lipsia interessati in caso di addio al Milan. Un'ipotesi, quest'ultima, che il ragazzo non ha avrebbe voluto prendere in considerazione forte di un contratto lungo fino al 2026 e della fiducia dell'intero staff tecnico. Ora il belga, dopo l'ottima prova al Maradona, potrà essere sempre più utile al Milan e a Stefano Pioli.