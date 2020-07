Milan, sabato appuntamento con l’Eintracht: il punto su André Silva

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, sabato è previsto un appuntamento telefonico tra rossoneri e l’Eintracht Francoforte per fare il punto su André Silva. E’ doveroso ricordare, infatti, che l’operazione Ante Rebic è slegata ufficialmente da quella del portoghese, ma in realtà i due attaccanti sono uniti da un filo. Per quanto riguarda il portoghese la quotazione è già stata trovata: 25 milioni che permetterebbero al Milan di mettere a bilancio una buona plusvalenza. Per quanto concerne il croato il problema riguarda il 50% che i tedeschi dovranno versare alla Fiorentina: i dettagli.

