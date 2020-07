Calciomercato Milan – Nelle prossime ore incontro con Ramadani per Rebic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport, il Milan nelle prossime ore incontrerà Fali Ramadani agente tra gli altri di Ante Rebic. L’obiettivo è quello di cercare un accordo per il riscatto dell’attaccante croato dall’Eintracht Francoforte, che al contrario dovrà trovare un’intesa per quello di André Silva. Il nodo più intricato riguarda al momento il 50% che i tedeschi dovranno versare alla Fiorentina sulla prossima cessione di Rebic.

Entrambe le società aspirano a riscattare i rispettivi calciatori, ma come detto da Massara ieri sera non è al momento una priorità vista la scadenza nel 2021.

