Milan e il possibile riscatto di Vranckx: ecco i pro e i contro

Il Milan potrebbe seriamente pensare al riscatto del centrocampista Aster Vranckx: ecco i pro e contro dell'operazione

Emiliano Guadagnoli

Il Milan ha lavorato in queste ultime sessioni di calciomercato sui giovani, cercando giocatori a costo relativamente basso. Anche nell'ultima sessione estiva, la dirigenza rossonera, ha portato a Milanello dei giovani talenti, sperando nel lavoro di Stefano Pioli. Se Malick Thiaw sta, pian piano fiorendo e diventando fondamentale, gli altri faticano a trovare un posto tra gli undici titolari. È il caso, anche, di Aster Vranckx, centrocampista in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg. Sul belga, verrà presa una decisione a fine stagione: riscatto o non riscatto? Andiamo a vedere pro e contro della possibile operazione rossonera.

I pro del riscatto — Aster Vranckx ha giocato in Serie A con il Milan 7 partite per un totale di 70', con un solo assist (dati transfermarkt). Numeri di certo non eccelsi, allora perché riscattarlo? Partiamo con l'età: il belga è un classe 2002 e ha un futuro davanti a sé. Il Milan ha fatto vedere in questi anni, di essere in grado di saper sviluppare molto bene i giovani. Quindi perché non tentare anche con Vranckx? I costi dell'operazione rappresentano un altro grande pro: per il calciatore sono stati pagati gli due milioni per il prestito e ne servirebbero "solamente" altri 10 per riscattarlo dal Wolfsburg.

I contro del riscatto — Per quanto riguarda i contro, basta tornare alla statistiche di Vranckx con il Milan. Troppe poche presenze e pochi minuti per poter essere un giocatore importante per i rossoneri, almeno per il momento. Quei dieci milioni "risparmiati" dal suo riscatto potrebbero essere usati in altri modi: magari sul bomber del futuro, per il riscatto di Brahim Diaz o per il rinnovo di Rafael Leao. Queste tre operazioni, al momento, potrebbero avere una rilevanza maggiore rispetto al possibile riscatto del centrocampista belga. Milan, obiettivo Joao Pedro? Ecco le sue caratteristiche.

