Milan, i giocatori in scadenza: facciamo il punto su Theo Hernandez

Quello dei rinnovi è certamente un tema molto caldo in casa Milan . Sono diversi, infatti, i giocatori rossoneri al centro dei rumors di mercato e trattative per il prolungamento del proprio contratto. Non possiamo, dunque, non iniziare da Theo Hernandez . Il terzino francese è legato al Diavolo fino a giugno 2026 e, sulle sue tracce, vi sarebbero diversi Top Club europei.

Il punto sul rinnovo

Facciamo il punto. Theo Hernandez ha un ingaggio, attuale, da 4 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni, il nazionale francese avrebbe richiesto un corposo aumento, magari raggiungendo le stesse cifre di Rafael Leao, nonostante le parole del suo agente che negano tali pretese. I contatti fra le parti sarebbero a lavoro per trovare un accordo, ma la trattativa sembra destinata a durare ancora a lungo. Nel caso, infatti, in cui non si arrivi a un finale positivo, non è da escludere una cessione estiva per il classe '97.