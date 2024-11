Milan, novità sul rinnovo di Reijnders: parla l’esperto di calciomercato

Al di là dei possibili innesti di calciomercato il Milan sta già lavorando ai prolungamenti di contratto e il rinnovo che sembra più vicino in questo momento è quello di Tijjani Reijnders . Il club rossonero lo ha preso di fatto all'inizio della passata stagione, ma l'olandese tra Stefano Pioli e Paulo Fonseca è cresciuto a dismisura. La base c'era già, ma i miglioramenti sono evidenti. E questo ha permesso al mediano di ricevere chiamate costanti in Nazionale, oltre ad attrarre su di sé diversi interessi.

Nelle ultime settimane sono state tante le voci relative all'interesse di diversi club di Premier League, Tottenham in primis. Tijjani Reijnders sarebbe però molto felice al Milan, come confermato dal papà Martin. Fabrizio Romano, a questo proposito, ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X', confermando come stiano avanzando le trattative per cercare un accordo per il rinnovo dell'olandese con il Diavolo.