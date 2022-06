Milan, rinnovo Leao: si alza la richiesta. Le big europee sulle sue tracce

Il Milan è alle prese con il rinnovo di Rafael Leao. Le richieste del portoghese sono salite dopo una stagione super: le ultime news

Renato Panno

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si concentra sulla situazione relativa a Rafael Leao. Blindare il portoghese sarà un vero e proprio colpo di calciomercato, il primo vero e proprio regalo che Gerry Cardinale dovrà concedere ai tifosi rossoneri. Il noto quotidiano puntualizza come la questione sia esattamente economica. Tenersi stretto le sue prestazioni vuol dire prolungare il contratto in scadenza nel 2024. Soltanto che, rispetto a quando è iniziata la trattative, le cose sono cambiate.

A dicembre l'idea di Paolo Maldini e Frederic Massara era quella di passare dagli attuali 1,5 milioni di euro ai 4 che sono bastati a Theo Hernandez per mettere nero su bianco. Poi c'è stato un rilancio a 4,5, ma l'intesa non è finora stata trovata. soprattutto per un motivo: il numero 17 rossonero è sulla via per diventare un vero e proprio top player. E dunque le richieste dell'agente Jorge Mendes si sono spinte fino a 7 milioni di euro.

In questo momento la forbice tra domanda ed offerta è abbastanza importante. L'idea del Milan è quella di venire incontro alle richieste di Leao, ma ci sarà bisogno del via libera di RedBird per fare del giocatore un'eccezione per quanto riguarda il monte ingaggi. Una mossa già adottata per Zlatan Ibrahimovic, rivelatasi poi decisivo in chiave scudetto, mentre nulla in più è stato concesso a Franck Kessie e Hakan Calhanoglu.

Non c'è bisogno di aggiungere come questa sua annata abbia attirato su di sé l'interesse di alcuni club europei di primo livello quali Real Madrid, Psg e Manchester City. La clausola da 150 milioni inserita nel contratto sin dal suo arrivo nel 2019, e che verrebbe alzata a 250 con il prolungamento, mette il Milan in una situazione di relativo vantaggio per questa sessione di calciomercato, ma senza rinnovo l’addio del giocatore diventerebbe quasi certo nel 2023.

Ma c'è un punto a favore del Milan, vale a dire la preferenza di Rafael Leao. Il classe 1999 vorrebbe rimanere al Milan perché si trova alla grande nell’ambiente rossonero: sente che è stato decisivo per la sua crescita e quindi vorrebbe proseguire. Una cosa non da poco in una questione che rimane da risolvere al più presto. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato