Milan, rinnovo ad un passo per Pulisic? Ecco i dettagli e le cifre

Christian Pulisic, attaccante esterno del Milan, potrebbe presto firmare il rinnovo di contratto. A riferirlo è stato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto. Il giornalista di 'Relevo', in un post pubblicato sul proprio account 'X', ha spiegato come sia in via di definizione l'accordo tra le parti per il prolungamento. Secondo quanto riportato la nuova scadenza dovrebbe essere nel 2028, con la possibilità di rinnovare fino al 2029. Per quanto riguarda le cifre, invece, lo statunitense diventerebbe uno dei più pagati della rosa con 4/5 milioni di euro. Arriva, a questo proposito, anche la conferma di Fabrizio Romano.